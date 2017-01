Praia querida pelos caxienses, Arroio do Sal ganha outra cara no verão

Litoral 28/01/2017 | 10h02 Atualizada em

Há quem diga que, em julho, é possível apenas ouvir as formigas caminhando na Avenida Assis Brasil, a principal via de Arroio do Sal, no Litoral Norte. O exagero, brincadeira entre os moradores, mal passa pela cabeça de quem frequenta a praia apenas no auge do verão, uma das preferidas dos caxienses. Quem veraneia em janeiro e fevereiro no município, emancipado há 29 anos, movimenta as ruas, o comércio e a beira-mar e dá outra cara para a cidade. Mas a muvuca dos meses quentes também traz dificuldades para os moradores, o que exige paciência para enfrentar as filas nos supermercados, lojas, farmácias e também no posto de saúde. A lotação, principalmente nos estabelecimentos comerciais, é reflexo do aumento do número de pessoas que se deslocam para Arroio do Sal nesta época: durante o ano, a população não chega a 10 mil habitantes; no verão, o número salta para 80 mil, ou seja, oito vezes mais.

Embora o aumento seja expressivo, o prefeito Affonso Flávio Angst (PMDB), conhecido como Bolão, afirma que nenhum plano especial é montado para receber os veranistas, maior parte de Caxias, tampouco para melhor amparar os moradores. Segundo ele, não há muitas queixas registradas que sirvam como justificativas para novas estratégias.

— A cidade se transforma, mas a maioria dos moradores acha que é para melhor. Assumi a prefeitura com mais de 200 reclamações referente à infraestrutura, mas grande parte destas ações são desempenhadas sempre, como trocas de lâmpadas, conserto de calçamento. Daremos, nos próximos anos, ainda mais atenção para essa parte, para que os moradores vivam melhor e os veranistas sejam bem recebidos. Aqui não temos indústrias, precisamos deles para nos ajudar a fazer com que Arroio do Sal cresça — esclarece Bolão, natural de Salvador do Sul, mas residente na praia há 28 anos.

Atendimentos de saúde triplicam

Embora o prefeito afirme que nenhum plano é traçado para atender a demanda de Arroio do Sal nos meses de verão, a saúde é uma das áreas que recebe reforço no atendimento em janeiro e fevereiro. A equipe do Pronto-Atendimento 24h, inaugurado no final do ano passado, foi dobrada. De acordo com a coordenadora técnica de saúde da cidade, Ana Paula Sanini, o número de veranistas vem crescendo ano a ano, o que justificou o ajuste do grupo médico.

— Recebemos muitas pessoas e precisamos atender a todas. O número de caxienses se mantém porque já é grande, mas cada vez mais temos uruguaios e argentinos por aqui, por exemplo. Normalmente, um médico vai atender no PA 24h, mas agora são dois para que ninguém fique esperando — destaca.

Além do PA 24h, a praia tem cinco postos que atendem ao programa Estratégia de Saúde da Família (ESF). Porém, nestes locais somente moradores do município são atendidos.

Após o Carnaval, calmaria e normalidade

— Parece mágica: um dia depois do Carnaval, as pessoas somem, a cidade silencia.

A observação é da Rosalya Cali, porto-alegrense que escolheu a praia para morar depois que se aposentou, há anos. Veraneando desde pequena em Arroio do Sal, ela foi diagnosticada com depressão logo que parou de trabalhar na Capital e resolveu investir em um negócio no Litoral. Montou uma loja de acessórios na Avenida Assis Brasil que, depois de um tempo, virou de roupas femininas.

A paixão pelo município, cultivada "em muitos janeiros e fevereiros", faz com que Rosalya não se entristeça com a calmaria dos demais meses do ano. Porém, a comerciante confessa que gostaria que a praia continuasse movimentada após o Carnaval.

— Abro minha loja toda a semana, mesmo no inverno, e sinto algumas diferenças, umas boas, umas ruins. A ruim é que, no verão, deixo de comer em restaurantes porque estão sempre lotados, e faço as compras no supermercado bem de noitinha, quando o fluxo diminuiu. Mas é bom ver o comércio cheio, parece que tem vida em tudo — diz.