Poste de energia em situação precária preocupa moradores do bairro Pôr do Sol, em Caxias do Sul

Morador do bairro Pôr do Sol, Marcos Segalla mostra poste que precisa de substituição na Rua Alzira Alves de Oliveira

Morador do bairro Pôr do Sol, Marcos Segalla mostra poste que precisa de substituição na Rua Alzira Alves de Oliveira Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Um poste de energia que apresenta visível risco de queda preocupa os moradores da Rua Alzira Alves de Oliveira, no bairro Pôr do Sol, em Caxias do Sul. Atingido por um caminhão há cerca de um ano, desde então a vizinhança solicita a troca da estrutura de concreto, sem ser atendida pela RGE. O medo é que com alguma ventania mais forte ou temporal o poste, que se sustenta pela fiação, desabe e provoque danos graves.

_ Sempre tem carro estacionado, crianças brincando ou gente passando pela rua. É um perigo muito grande de acontecer algo grave se esse poste cair _ alerta o soldador Marcos Segalla, 48, que mora em uma casa bem em frente ao poste danificado, do outro lado da rua.

Ainda de acordo com Segalla, na primeira vez que ele chamou a companhia, ouviu que de fato seria necessário substituir o poste, mas que o prazo seria de 180 dias (seis meses). Porém, um ano se passou sem que providências fossem tomadas.

Consultada pelo Pioneiro, a concessionária afirmou que a troca do poste estava prevista no Plano de Manutenção para ser executada ainda na segunda-feira. Porém, pelo atendimento de contingências em razão da chuva e ventos, a manutenção foi adiada para esta terça-feira, devendo ser concluída até o início da noite.

Para pedir ajuda

— Ligar para a Central de Atendimento da RGE, pelo telefone 0800 970 0900

— Caso o poste seja de responsabilidade da prefeitura, a RGE informa o usuário

— Para solicitar reparos em postes da rede municipal, o recomendado é abrir chamado no Alô, Caxias, ligando 156