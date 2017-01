Planilha que indica reajuste de 18% no transporte público em Caxias do Sul passa por análise 

Trânsito 30/01/2017 | 18h37 Atualizada em

Enquanto a Secretaria Municipal de Planejamento ainda avalia a planilha que indica o reajuste da tarifa do transporte público em Caxias do Sul, documento que o corpo técnico da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMTTM) deixou sobre a mesa do secretário Cristiano de Abreu Soares, ontem o ex-titular da pasta, Manoel Marrachinho, explicou como o cálculo resultou no índice de 18%, que poderia elevar o valor da passagem interurbana para R$ 4,01.

De acordo com o ex-secretário, parte deste impacto se deve à não prorrogação da lei que concedia isenção tributária às passagens de ônibus, assinada pelo ex-prefeito Alceu Barbosa Velho em 2013, e que deixou de vigorar em 31 de dezembro. Outra parte significativa do índice, além da variação dos insumos, se explica pela perda de 8% de passageiros pagantes em todo o país, fruto da recessão econômica. Menos gente trabalhando significa menos vale-transporte circulando. De acordo com Marrachinho, a intenção nunca foi decretar o reajuste de 18%, mas sim de encontrar alternativas para diminuir esse valor.

_ A lei diz que, em dezembro, a SMTTM apropria os custos. E em janeiro, o prefeito avalia a decretação de uma nova tarifa. É prerrogativa exclusiva do prefeito. O que a secretaria faz é o cálculo da variação dos insumos. Eu, como secretário na época, entendi que o aumento iria totalmente na contramão do que nós defendíamos, que é a priorização do transporte coletivo. Pois afugentaria os usuários _ diz o ex-secretário.

Marrachinho também destaca que, anexado ao processo entregue pelos técnicos da STTM ao novo secretário, constavam quatro sugestões de alternativas para reduzir o índice de reajuste:

_ Em primeiro lugar, sugerimos que se reeditasse a lei de isenção de impostos. Em segundo, que, apenas neste ano, por conta da recessão, se permitisse que a Visate fizesse a renovação de frota menor do que a exigida. Terceiro ponto: que em algumas linhas, em alguns horários com poucos passageiros, a empresa não precisasse ter cobrador. E por último, o incentivo à utilização do cartão, com mecanismo de desconto sobre a tarifa para quem fizesse uso. Estimativamente, isso faria com que a tarifa aumentasse menos que a inflação correspondente ao período, mesmo considerando a significativa perda de passageiros _ defende Marrachinho.

Consultado pelo Pioneiro, o titular da STTM, Cristiano de Abreu Soares, afirmou que irá aguardar pela análise da planilha deita pela Secretaria de Planejamento para se manifestar sobre o caso. Mas tratou de descartar tanto a reedição da lei de isenção de impostos quanto a flexibilização da renovação da frota de ônibus.