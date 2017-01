Piscina com 1 milhão de bolinhas no Iguatemi Caxias do Sul beneficia Apae

Brincadeira solidária 25/01/2017 | 15h26 Atualizada em

Uma estrutura gigante, com mais de 1 milhão de bolinhas, é diversão garantida para a garotada no Shopping Iguatemi Caxias. Mas a brincadeira também tem um objetivo nobre: a cada 10 entradas vendidas, o projeto paga uma sessão de fisioterapia para um aluno da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

A Piscina do Bem foi montada no último sábado e seguirá aberta até o dia 14 de março. A estrutura de 500 metros quadrados tem espaços diferentes crianças e adultos, além de seis tobogãs. O público é monitorado e orientado por funcionários treinados. Os ingressos custam R$ 15 para 20 minutos e R$ 20 para 30 minutos. A cada 10 minutos adicionais, são acrescidos R$ 5. A Piscina do Bem funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.