Pagamento do auxílio-moradia do policiamento comunitário de Bento será feito em fevereiro 

Os policiais que atuam no policiamento comunitário de Bento Gonçalves só receberão o pagamento do auxílio-moradia no quinto dia útil de fevereiro. Como o convênio entre o município e o Estado só saiu no Diário Oficial do Rio Grande do Sul em 28 de dezembro, os policiais receberão em fevereiro o referente a janeiro. Em Bento, o valor do auxílio-moradia é de R$ 729. As informações são da Gaúcha Serra.



Nesse modelo de policiamento comunitário, a prefeitura repassa ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) o auxílio-moradia para que o policial resida no bairro onde atua. O Estado entra com o efetivo (policiais), viaturas e armamento. Em Bento, o dinheiro do auxílio é o arrecadado com o pagamento do estacionamento rotativo regulamentado.

O convênio foi firmado com a Fundação Consepro de Apoio à Segurança Pública de Bento antes do final do ano. Conforme o presidente da fundação até o dia 31 de dezembro, Geraldo Leite, o texto do convênio com o o governo do Estado explica que a renovação é por seis meses, a partir do dia da publicação no Diário Oficial do Estado. Por isso, não pode ser pago retroativo, mesmo com o valor já empenhado. Leite explica que o dinheiro empenhado e não usado nesses meses será utilizado em outras áreas da segurança do município, como no conserto de viaturas.

Em 23 de dezembro foi publicada a renovação do convênio com Caxias do Sul. Porém, no município, o texto refere-se à renovação a partir de 17 de setembro, garantindo o pagamento dos atrasados.