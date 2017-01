Obra inacabada em bueiro causa alagamentos em Caxias

Prejuízo 10/01/2017 | 10h08

Pelo menos duas casas ficaram completamente alagadas na manhã desta terça-feira, em Caxias do Sul, em função de um bueiro entupido. Segundo moradores, a prefeitura iniciou obras no local na segunda-feira à tarde, porque a via estava cedendo. Como o serviço não foi finalizado, a canalização ficou obstruída e a água não escoou, invadindo residências na Rua Amadeo Rossi, bairro Fátima Alta. Em outras duas moradias, a água invadiu o pátio.



O casal Juliano Amaral da Silva, 27 anos, e Luana Rodrigues Nagildo, 25, perderam tudo. A água invadiu todos os cômodos: dois quartos, cozinha e banheiro. Os móveis dos quartos haviam sido comprados semana passada e ainda não foram pagos. A filha, Natalie Rodrigues Pereira, cinco, foi levada para a casa da avó. A água atingiu mais de meio metro de altura.



— Estávamos dormindo e deu uma bomba d'água. A neném (Natalie) acordou e caiu dentro da água. Ela estava apavorada — relata Silva, que está desempregado.



Outra moradia atingida foi a de Roselei Pedroso Pereira, 52, e Rodrigo Brandão, 38.



— Ele (Brandão) levantou da cama e afundou o pé na água. Tivemos que correr retirar tudo da tomada — conta Roselei.



Segundo o encarregado da obra, Irio Pereira, a prefeitura não conseguiu concluir o serviço na segunda-feira. Na manhã desta terça-feira, uma retroescavadeira era usada para limpar a canalização.



As casas atingidas ficam abaixo do nível da rua.