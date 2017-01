Nesta segunda, uma missa será celebrada em homenagem ao Divino Pai Eterno, em Caxias

Religião 21/01/2017 | 14h00 Atualizada em

Íris, juntamente com outros moradores do bairro Kayser, em Caxias, fez uma gruta em homenagem ao Divino Pai Eterno Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Íris Maria Porch, juntamente com outros moradores do bairro Kayser, em Caxias, fez uma gruta em homenagem ao Divino Pai Eterno para ajudar as pessoas a saírem de situações difíceis. A gruta fica na Travessa Santa Maria, em meio a muitas árvores que dão sombra para quem vai ao local fazer oração.

Nesta segunda-feira, dia 23, às 19h30min, será celebrada uma missa pelos freis capuchinhos em homenagem aos quatro anos do espaço, que recebe devotos sempre no último domingo do mês, às 17h, para rezarem o terço. Toda a comunidade pode participar das ações religiosas.