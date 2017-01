Músico pede ajuda para recuperar instrumentos musicais roubados em Bento Gonçalves

Polícia 12/01/2017 | 17h37

As férias de Paulo Ricardo Oviedo Pinto foram marcadas por uma notícia desesperadora na última quarta-feira. Em Campinas-SP, onde curtia o descanso, o engenheiro e músico ficou sabendo que a sua casa em Bento Gonçalves, onde mora foi invadida por ladrões, que roubaram praticamente tudo. De comida e roupas a eletrodomésticos. Porém, o que mais está fazendo falta são os instrumentos musicais e amplificadores, que assim como todo músico, tem neste patrimônio um bem inestimável. São três guitarras da marca Gibson e quatro amplificadores Marshall.

No Facebook, onde postou o pedido de ajuda para encontrar os pertences, a mensagem de Paulo Ricardo teve até a tarde desta quinta-feira mais de 700 compartilhamentos.

"Meus instrumentos eram os bens mais valiosos. São instrumentos muito específicos e fáceis de serem identificados, dificilmente haverá outro igual na região. Se vc ver algum destes instrumentos pela região por favor me avise e ligue para a polícia. Eu estou imediatamente fazendo um BO. Repassem e compartilhem para chegar nas lojas de instrumento da região. Não há muitos lugares para os bandidos repassarem os instrumentos" diz a mensagem.

Os seguintes itens foram roubados:

Gibson Les Paul Zakk Wylde - Ano 2010 - Número de Série ZW 1559

Gibson Les Paul Custom - modificada com captadores EMG - Ano 2010 - Número de série 000277

Gibson Les Paul 1959 Reissue - Ano 2008



Amplificadores:Marshall JCM 800 2203 - Ano 1983

Marshall JCM 800 2203ZW - Ano 2007

Marshall BluesbreakerCaixa 1960B - Modificada com Com 2 falantes G12T-75 (da década de 80) e 2 Falantes EVM12L. (200 watts cada)