MP cobra prefeitura de Caxias por crianças que não têm escola designada 

A Promotoria Regional de Educação, com sede em Caxias do Sul, instaurou um procedimento administrativo para avaliar se o município vai deixar alunos sem escolas antes do ano letivo. A promotora Simone Martini solicitou informações de quantas crianças ainda aguardam por vagas, mas a prefeitura não havia encaminhado a resposta até a manhã desta quarta-feira. A recomendação do Ministério Público é de que todas as crianças fossem designadas em um prazo razoável para organização das famílias. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com Marina Matiello, que assume definitivamente a secretaria da Educação no início de fevereiro, a previsão é de que as atividades para as crianças comecem no dia 14 de fevereiro. No primeiro diagnóstico feito em janeiro pela atual administração, o déficit de vagas para crianças de zero a cinco anos, com base na Central de Matrícula, é de 7.656 mil crianças. Das 3.338 mil crianças inscritas de quatro a cinco anos, 2.098 foram designadas. Havia 1.240 aguardando designação. Quem fez quatro anos até o dia 31 de março desse ano, obrigatoriamente deverá estar na escola. São ainda cerca de 4,3 mil crianças de zero a três anos que a prefeitura pretende atender parte da demanda.

— Vamos atuar em três frentes: compra de vagas são inevitáveis e também buscar ampliar as vagas nas escolas próprias e conveniadas, mas tudo vai depender de orçamento. Nossa prioridade são as crianças de quatro a cinco anos, mas não temos condições físicas, estruturais e humanas para atender toda a demanda — destaca Marina.

Uma audiência judicial foi marcada para o dia 1º de março para discutir os rumos para solucionar a carência de vagas de educação infantil em Caxias.



— Nós cobramos isso há anos e vamos continuar cobrando — garante a promotora Simone.

A promotoria regional também está cobrando a falta de vagas em escolas estaduais para estudantes de até 17 anos, embora a demanda maior seja por educação infantil. Nas escolas municipais, a prefeitura de Caxias já definiu que as atividades com professores retornam no dia 16 e os alunos voltam às aulas no dia 20.