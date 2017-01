Motorista é flagrado despejando fezes de animais na BR-470 

Multa 25/01/2017 | 11h54 Atualizada em

Um motorista de 36 anos foi autuado por derramar fezes de bovinos na BR-470, em Veranópolis, na noite de terça-feira. A abordagem ocorreu por volta das 19h, no Km 190, logo após a ponte do Rio das Antas.



O condutor do veículo que seguia para Parai foi abordado e autuado por transitar derramando a carga que transportava. Ele foi multado em R $293, 47 e perdeu 07 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).