Motorista de caminhão é multado após despejar fezes de porco na BR-470, na Serra

O motorista de um caminhão foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando despejava fezes de porco na BR-470, na divisa dos municípios de Carlos Barbosa e Barão. Ele foi multado.



O flagrante ocorreu por volta de 21h30min de domingo. Moradores da região haviam informado a PRF que caminhões que transportam porcos estavam abrindo o compartimento de liberação de fezes. No domingo, a PRF conseguiu flagrar o veículo derramando os dejetos após o trevo de subida a Barão.



O condutor foi autuado por transitar derramando a carga que transportava e porque a placa do caminhão não estava legível. As multas somadas totalizam R$586,94 e 14 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).