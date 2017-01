Menos de seis meses após revitalização, lixo toma conta da Rua Cristóforo Randon, em Caxias do Sul

Meio ambiente 27/01/2017 | 08h02 Atualizada em

Menos de seis meses após a prefeitura ter concluído as obras de revitalização da Rua Cristóforo Randon, em Caxias do Sul, as vias para pedestres estão tomadas de lixo. A maior parte é deixada na rua por catadores de uma empresa de reciclagem, mas também percebe-se muitos dejetos largados por moradores. Embora haja três containers da Codeca ao longo da Cristóforo, essas estruturas estariam sendo utilizadas pelos catadores, sem que sobre espaço para os moradores.

— Estamos convivendo com esse problema bem grave e sem saber como resolver. A coleta de lixo deveria ser diária, mas só ocorre três vezes por semana. Os containers não dão conta, porque não são utilizados só pelos moradores. Já informei esse problema para a Codeca, mas a gente sabe que a companhia está enxugando custos e, como mudou a direção, pediram três meses para se adequar. Essa questão está infernizando os moradores — reclama a presidente do bairro, Mírian Machado, que tambem é servidora da Codeca.

Mírian também alega que está tentando se reunir com a Secretaria do Meio Ambiente para falar do problema, mas que está sem acesso à nova equipe. Da mesma forma, a presidente lamenta ter perdido um aliado no diálogo com os catadores, o ex- coordenador do Comitê Municipal da Cadeia Produtiva da Reciclagem, Douglas Leal, que foi destituído do cargo pela nova gestão da prefeitura. A saída de Douglas revoltou e motivou protestos de integrantes do Movimento Catador Legal nos últimos dias.

Consultada pelo Pioneiro, a secretária municipal de Meio Ambiente, Patrícia Rasia, informa que a pasta irá atuar com foco na educação ambiental sob a sua gestão. O caso da Cristóforo Randon, porém, vai além.

— Nossa equipe assumiu em janeiro e está verificando de forma criteriosa as demandas da cidade. Iremos promover um projeto permanente de educação ambiental junto às comunidades. Neste caso, porém, o problema vai além. Existe ali uma reciclagem clandestina, a qual já foi notificada pela SEMMA, porém sem êxito. O processo está em fase de autuação com a equipe de fiscalização, podendo ser aplicada multa — diz.

Com investimento de cerca de R$ 5 milhões do governo federal, a recuperação da principal rua do Euzébio, entre as esquinas da Bento Gonçalves e da João Batista Scalabrini, durou 17 meses e contou com obras de alargamento da via, calçamento e iluminação. Na mesma época, a entrada do bairro recebeu uma nova rotatória, em frente ao Estádio Centenário, e o Centro Cultural Euzébio Beltrão de Queiróz.