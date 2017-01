Licitação para administrar canil de Caxias deve ser aberta em fevereiro 

Animais 16/01/2017 | 14h42 Atualizada em

Desde outubro do ano passado, o canil municipal de Caxias do Sul vem sendo administrado por meio de um contrato emergencial com uma empresa que conta com sete profissionais. A licitação para a administração do abrigo de animais ainda está em fase de elaboração e a previsão dos órgãos do município envolvidos com este assunto é de que ela seja lançada em fevereiro. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Direção da Soama pede para sair e município assumirá cuidado de animais

"Saímos com o coração tranquilo", diz diretora da Soama, de Caxias



De acordo com a secretaria do Meio Ambiente, Patrícia Rasia, esta é uma prioridade do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que ela inaugurou nesta gestão.



— Recebemos o canil em uma situação precária e a medida emergencial foi criar esse departamento, onde temos atualmente um cargo em comissão, com uma médica veterinária, e um agente administrativo. Até abril, temos que ter tudo licitado, porque vence o contrato emergencial — explica a secretária.

No edital, ainda em fase de elaboração, está prevista a contratação de uma empresa que trabalhe com 12 profissionais para cuidar dos mais de 1 mil animais abrigados em São Virgílio da 6ª Légua. O contrato é de um ano, podendo ser renovado por até cinco. O certame não vai selecionar veterinário para o local, que seguirá sendo um funcionário da prefeitura. A licitação pede tratadores de animais e serventes de limpeza, além de dois zeladores. Atualmente, dois servidores municipais que atuariam em parques ou jardins estão sendo deslocados para cuidar da segurança.

A mudança de endereço do canil, que chegou a ser cogitada na administração passada com permuta do atual terreno da prefeitura por uma área mais afastada, vai ser estudada pela atual gestão. O local também ficou conhecido como chácara da Soama, a ONG que saiu em setembro após 18 anos como responsável da chácara.