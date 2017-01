Jovem que morreu afogado em São Francisco de Paula será enterrado nesta quinta

Fatalidade 05/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Será sepultado nesta quinta-feira o corpo do jovem Andrius Nestor Monteiro da Silva que morreu afogado em um açude, em São Francisco de Paula, na terça-feira. Conforme informações da Brigada Militar (BM) do município, o incidente ocorreu por volta das 17h30min, em uma propriedade privada, no bairro Morro dos Eucaliptos.



Ainda segundo a BM, Andrius teria tentado atravessar o açude nadando, mas acabou se afogando na parte mais profunda. Ele estava acompanhado de mais dois rapazes, que tentaram salvá-lo. De acordo com a tia da vítima, Glória Inês Monteiro Borba, o adolescente sabia nadar.



Andrius, que era natural de São Francisco de Paula, trabalhava em uma lavoura de verduras. Ele morava com a mãe no bairro Cipó. Além dela e do pai, ele deixa três irmãos.



— Era um guri calmo, que estava sempre sorrindo. Sempre fez muitos amigos, e isso a gente pode perceber no velório dele, pela quantidade de pessoas que vieram — comenta Glória.



O sepultamento está marcado para as 10h, no cemitério de São Francisco de Paula.



Esse é o terceiro caso de afogamento em cidades da Serra gaúcha desde o último domingo. No final de semana, Robert Reis Lopes se afogou em um poço conhecido como "Panelão", em Nova Petrópolis. O corpo do jovem foi encontrado pelos bombeiros na segunda-feira. Também na segunda, foi localizado Fagner Amarante, 23 anos, que se afogou em um camping no Rio Carreiro, em Serafina Corrêa, no domingo.