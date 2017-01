Jovem morre afogado no Rio das Antas, em São Marcos 

Afogamento 29/01/2017 | 15h19 Atualizada em

Vagner Adão Magrin, 23 anos, morreu afogado no Rio das Antas, em São Marcos. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, o jovem saiu para pescar por volta das 13h de sábado e desde então não havia mais sido visto.



Os familiares sentiram falta do jovem e iniciaram as buscas, por volta das 23h de sábado. A vítima foi encontrada pelos bombeiros às 10h30min deste domingo. O corpo estava a três metros da margem e a cinco metros de profundidade, enrolado em linhas de pesca.



No último final de semana, quatro pessoas da mesma família morreram em uma barragem em São Francisco de Paula.