Internado em Caxias, padre Roque Grazziotin apresenta evolução positiva no quadro de saúde

Após AVC 01/01/2017 | 14h14 Atualizada em

O quadro do padre e ex-deputado estadual Roque Grazziotin, 70 anos, está evoluindo satisfatoriamente, conforme o último boletim divulgado pela Diocese de Caxias do Sul, na página do Facebook. Padre Roque está internado desde o último dia 25 de dezembro, na UTI do Hospital Pompéia por conta de um AVC.



Segundo a nota divulgada no sábado, os sinais vitais do paciente estão se mantendo estáveis.



Leia mais

Padre Roque Grazziotin sofre AVC e é internado no Hospital Pompéia, em Caxias

Após AVC, Padre Roque Grazziotin apresenta leve melhora em hospital de Caxias



Padre Roque começou a vida religiosa aos 11 anos, ao ingressar no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, com o desejo de tornar-se padre. Ele concorreu a prefeito em Caxias em 1988, mas não se elegeu. Foi deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 1998. Atualmente, exerce funções também no Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (Fucs). É coordenador do Centro Diocesano de Formação Pastoral e auxilia na paróquia Divino Espírito Santo, no bairro Fátima.