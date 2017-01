Índios de Farroupilha enfrentam o desafio de reafirmar a cultura para não se tornarem invisíveis

Preservação 28/01/2017 | 09h01 Atualizada em

Os índios caingangues que vestiram cocares e empunharam lanças e flechas na Avenida Júlio de Castilhos, na segunda-feira, e repetiram o gesto no dia seguinte, durante reunião na prefeitura de Caxias do Sul, não desafiaram as autoridades apenas porque estavam descontentes com a fiscalização contra a venda de produtos irregulares nas calçadas ou abalados pela agressão a um casal indígena. O ato representou sim uma tentativa de reafirmar a própria cultura numa região onde indígenas são quase invisíveis. Serviu também para reforçar que a união do grupo, que vive numa aldeia em Farroupilha e busca boa parte do sustento no comércio ambulante, é vital para a própria sobrevivência.



Leia mais:

Índios poderão vender produtos nas ruas de Caxias até que documento regulador da atividade seja revisto

Retirada de índios pela Guarda Municipal na Avenida Júlio causa tumulto em Caxias do Sul



Essa força pode ser constatada numa atitude aparentemente simples: enquanto a prefeitura convidara apenas um representante para participar do encontro que debateria a participação dos indígenas no comércio irregular de rua, os caingangues fizeram pressão para garantir que vários representantes da tribo estivessem frente a frente com secretários do prefeito Daniel Guerra. Os caingangues aceitaram o pedido de desculpas da secretaria municipal do Urbanismo, Mirangela Rossi, pela ação que prendeu dois índios que vendiam produtos na rua no sábado passado, operação fortemente questionada nas redes sociais e por antropólogos. Mesmo com o pedido de desculpas, eles não arredaram o pé do gabinete até ouvirem a promessa do governo municipal de que poderiam manter a atividade, ao menos até uma segunda ordem. Caso se sintam prejudicados outra vez, garantem: farão tudo outra vez.



Ressaltar a diferença



Para a antropóloga Beatriz Kanaan, ao carregar as armas típicas e vestir adereços, os indígenas tentam provar que preservam uma identidade.



— No momento em que dialogam com a comunidade branca, vamos dizer assim, estão equipados com o que resta da identidade deles. Em um mundo globalizado, parece que todos ficam iguais, mas eles tentam mostrar que não — analisa.



Na visão de Beatriz, a atitude também pode ser vista como uma inversão de papéis: se no passado ocupavam a terra quando os colonizadores chegaram, agora precisam se autoafirmar para encontrar o seu lugar. Para ela, as armas produzidas por eles também têm um valor simbólico:



— Parece que eles foram para a luta, mas simbolicamente. Eles estão falando na linguagem deles. Ah, e lembro que se fala de reação, não de ação.



Como no dia a dia se vestem com roupas tradicionais, são os traços físicos e a língua que os identificam quando estão pela Avenida Júlio de Castilhos comercializando chapéus, lenços e um pouco de artesanato. As lanças de madeira e com mais de um metro de comprimento ficam em casa — só foram levadas para a rua na segunda-feira, para uma possível defesa caso o episódio de sábado se repetisse, e na terça, no encontro na prefeitura, como símbolo da resistência. Na quinta-feira, por exemplo, parte dos índios pintou o corpo para receber a reportagem do Pioneiro e cantar músicas de boas-vindas.



A cacique Silvana Kréntánh Antônio assegura que a intenção não foi combater, mas se defender.

— Tudo aquilo que a gente já passou, desde o começo da nossa existência... E continua a discriminação. Há tempos atrás teve muito massacre e ainda acontece muito preconceito. Aquilo (o que ocorreu no sábado) foi chocante. Queremos mostrar que somos indígenas e que temos a nossa cultura. Cada vez que descumprirem algo vamos estar assim, pintados e de cocar — desabafa.



Aldeia deve ganhar mais casas



A maior parte dos indígenas da aldeia caingangue de Farroupilha vive em um terreno de cerca de 7 mil metros quadrados no bairro Nova Vicenza, em Farroupilha. Cerca de 55 pessoas vivem em 15 residências de madeira doadas pelo Estado e município — outras 29 moram em duas casas grandes em um terreno na Linha São Roque, mas pertencem à tribo e são liderados pela mesma cacique.



No espaço maior, no Nova Vicenza, algumas casas já apresentam sinais de apodrecimento. O lugar também conta com igreja evangélica, banheiros coletivos, água e luz.



Segundo os indígenas, um acordo firmado com a prefeitura de Farroupilha no ano passado prevê a construção de mais três casas por ano até 2020, último ano do mandato do prefeito Claiton Barbosa (PDT). Via assessoria de imprensa, a prefeitura informa que o assunto será retomado neste ano com a nova titular da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. A prefeitura não deu prazos para a construção das moradias.



Os indígenas não confirmam se a ideia é desmanchar residências antigas quando as novas forem construídas.



População flutuante



Em abril de 2015, a aldeia em Farroupilha abrigava 98 pessoas, 14 a mais do que a contagem atual. Segundo a cacique, Silvana Kréntánh Antônio, esse número varia porque há casos de índios que chegam em Farroupilha mas preferem voltar às cidades de origem, como Cacique Doble, Charrua, Tenente Portela e Planalto. Entre os motivos para ir embora estão as dificuldades, como a busca das matérias-primas para a fabricação de artesanato. Na mata próxima, por exemplo, já há pouca taquara e raramente encontram cipó. A solução é buscar material em propriedades privadas, quando os donos permitem a entrada dos indígenas para fazer a coleta. As linhas coloridas usadas em algumas peças são compradas.



Além de artesanato, eles comercializam produtos industrializados, centro da polêmica dos últimos dias — a prefeitura de Caxias havia dito que só poderiam vender itens produzidos por eles. Após a reunião de terça, os índios foram autorizados a manter a atividade até que um novo acordo seja feito — um documento assinado pelo Ministério Público Federal regula onde a atividade pode ocorrer, mas não especifica o que pode ser vendido.



Integrantes da tribo também oferecem produtos em Farroupilha, mas recorrem a Caxias porque o movimento na cidade é maior — e consequentemente, os lucros.