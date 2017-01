Incêndio destrói hamburgueria na Rua Tronca, em Caxias do Sul

Fogo 16/01/2017 | 12h16 Atualizada em

Hamburgueria estava fechada no momento do incêndio, por volta de 2h Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Um incêndio ainda com causa desconhecida destruiu completamente uma lanchonete na Rua Tronca, em Caxias do Sul, na madrugada desta segunda-feira. O estabelecimento fica no bairro Cristo Redentor, próximo à esquina da Rua Vereador Mário Pezzi, e estava fechado no momento da ocorrência. Ninguém se feriu.

Os bombeiros foram chamados às 2h45min para conter o fogo e precisaram de duas viaturas, demorando cerca de uma hora para controlar as chamas. Segundo Marli Lima, vizinha que chamou os bombeiros, as chamas eram de assustar:

_ As labaredas chegavam a três metros de altura e era um calor muito forte. Nós temos uma garagem com alguns carros estacionados, e precisamos esperar os bombeiros controlar o fogo pra tirar os veículos com segurança _ comenta Marli.