Incêndio atinge residência na área central de Caxias do Sul

Um incêndio atingiu uma residência na escadaria que dá acesso ao Parque dos Macaquinhos pela Rua Os Dezoito do Forte, no centro de Caxias do Sul, no final da tarde desta terça-feira. Conforme o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 17h45min. Ninguém ficou ferido.

O fogo atingiu o primeiro andar da casa, que tem tem três andares e é alugada por duas famílias. De acordo com vizinhos próximos da moradia, o andar atingido está desocupado há mais de um ano. No local, os bombeiros encontraram diversas peças de roupas e alguns calçados. A suspeita é de que o espaço seja frequentado por usuários de drogas e moradores de rua.

Andar atingido não era habitado Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

As causas do incêndio ainda não estão esclarecidas.