Hospital de Farroupilha reduzirá plantão pediátrico a partir de fevereiro 

Pediatras do plantão estão em greve desde o dia 24 de dezembro por causa do atraso no pagamento de salários.

Pediatras do plantão estão em greve desde o dia 24 de dezembro por causa do atraso no pagamento de salários. Foto: Leandro Rodrigues / Divulgação

Mesmo em greve, os pediatras plantonistas do Hospital São Carlos, de Farroupilha, foram comunicados pela superintendência da instituição que o período de atendimento dessa especialidade será reduzido a partir do dia 17 de fevereiro. O plantão pediátrico funcionará apenas entre 19h e 7h, de segunda a sexta-feira. Nos sábados, domingos e feriados, as consultas permanecerão em período integral. As informações são da Gaúcha Serra.



Os pediatras do plantão estão em greve desde o dia 24 de dezembro por causa do atraso no pagamento de salários. Na semana passada, a diretoria do hospital conseguiu negociar com enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, recepcionistas e funcionários da copa e cozinha o fim de paralisações. A negociação envolveu a promessa de pagamento do 13º salário até esta sexta-feira. Segundo o superintendente geral do São Carlos, Francisco Isaias, o acordo foi cumprido e o dinheiro deve entrar nas contas até o final da tarde.

Para pagar, o hospital contou com recursos liberados pela Justiça do Trabalho e no adiantamento feito pela prefeitura, totalizando R$ 470 mil.