Homem morre em acidente na Rota do Sol nesta segunda

23/01/2017 | 17h05

Um homem de 48 anos morreu em um acidente na Rota do Sol nesta segunda-feira. Rubem Mauro Gelatti conduzia moto com placas de Caxias do Sul. O acidente ocorreu entre a Serra e o Litoral Norte, no km 25 da RS-486, em Itati, às 8h20min. Gelatti chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

De acordo com informações do Comando Rodoviário, a moto que Gelatti pilotava colidiu na traseira de um Ford Ka, com placas de Itati, no momento em que o carro entrava na rodovia. A passageira da moto, não identificada, foi encaminhada para atendimento no Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. O hospital não informou o estado de saúde da mulher.