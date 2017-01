Homem morre afogado em rio em União da Serra

Fatalidade 16/01/2017 | 07h52 Atualizada em

Um homem identificado como Luiz Fernando de Oliveira, 63 anos, morreu afogado em um rio na Linha São Luiz, em União da Serra, no domingo. Conforme informações da Brigada Militar, familiares relataram que a vítima estava se banhando nas águas do rio Parque da Cascata, quando ocorreu o afogamento.



O incidente ocorreu às 15h30min, mas o corpo só foi localizado pelos Corpo de Bombeiros de Guaporé por volta das 17h30min. Oliveira era morador de Guaporé, cidade onde será sepultado na tarde desta segunda-feira.



O início do velório está previsto para as 14h, na Capela Nossa Senhora da Paz. Após, haverá o sepultamento no Cemitério Municipal de Guaporé, ainda em horário a ser definido.