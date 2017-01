Homem fica ferido em queda de parapente, em Picada Café

Acidente 29/01/2017 | 13h19 Atualizada em

Um homem de 33 anos ficou ferido ao cair de um parapente enquanto fazia um voo em Picada Café, na tarde de sábado. Os bombeiros voluntários foram acionados por volta das 16h. A vítima foi identificada como Rafael Grock.



Leia mais

Bombeiros combatem incêndio em reciclagem no bairro Centenário, em Caxias

Os cargos de confiança do prefeito de Caxias do Sul, Daniel Guerra

Bar Zanuzi não poderá mais ter mesas na calçada, diz prefeitura de Caxias do Sul



O acidente ocorreu em um camping conhecido como Morro do Vento, onde a prática do esporte é liberada. Conforme informações dos bombeiros, uma corrente de vento, que veio da direção contrária ao voo, derrubou o piloto logo após a decolagem. Ele caiu em uma região de mata fechada e os bombeiros tiveram que usar um Jipe e roçar para chegar até o local.



O resgate durou cerca de 30 minutos. Ele foi atendido no posto de saúde de Picada Café com suspeita de fratura em um dos braços e queixa de dor na coluna. Grock foi transferido para o Hospital Virvi Ramos, onde está internado no quarto.