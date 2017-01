Homem com deficiência visual está desaparecido em Caxias do Sul

Procura-se 05/01/2017 | 13h47 Atualizada em

Foi registrado na delegacia de Caxias do Sul o desaparecimento de Davi dos Santos, 32 anos, morador de Chapecó que estava em Caxias em visita a um irmão que mora na cidade. Segundo o boletim de ocorrência, Davi estava no centro com a família na tarde de quarta-feira, quando desapareceu nas proximidades do Shopping Prataviera, por volta de 15h. Ele não conhece a cidade.

Por conta de uma cirurgia na testa, Davi passou a ter dificuldades de visão, e só enxerga vultos. No dia do desaparecimento, ele vestia camiseta cinza regata, calção azul e chinelos de dedos. Informações podem ser repassadas pelos telefones (54) 98136.3086 e (54) 99193.3838, pelo 190, da Brigada Militar, ou 181, da Polícia Civil.