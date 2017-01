Funcionários do Ipam buscam apoio da população para reverter fechamento de farmácias em Caxias do Sul 

Saúde 26/01/2017 | 16h06 Atualizada em

No dia em que o balanço das farmácias do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam) relativo ao ano de 2016 foi concluído e aponta um lucro líquido de R$ 813 mil, funcionários lançaram um abaixo-assinado para conquistar apoio da população e tentar reverter o fechamento das três unidades da rede em Caxias do Sul. As assinaturas começaram a ser coletadas nesta quinta-feira nas farmácias da Rua Pinheiro Machado e da Rua Alfredo Chaves, no Centro.

_ Começamos hoje (quinta-feira) e vamos levar as assinaturas quando formos recebidos pelo prefeito Daniel Guerra _ destaca a presidente do Conselho de Funcionários das farmácias do Ipam, Alexandra Saviatto Severo.

O fechamento das farmácias foi aprovado pelo Conselho Gestor do plano Ipam-Saúde e depende do aval do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) e da Câmara de Vereadores, que já se mostraram contrários à decisão.

A direção do Ipam afirma que a medida atende a um apontamento do Ministério Público: a farmácia deveria mudar a nomenclatura de Ltda para Sociedade Anônima ou encerrar as atividades. A presidência do instituto optou pelo fechamento por entender que as farmácias já não servem para regular preços diante da concorrência, vendem produtos a preços superiores das demais e não estão tão focadas na venda de medicação.



Ao todo, quase 80 funcionários contratados por concurso simplificados seriam desligados, caso o encerramento das atividades se confirme.Nesta quinta-feira, a comissão dos funcionários divulgou uma nota repudiando o possível fechamento. Confira abaixo o documento na íntegra:



NOTA DE ESCLARECIMENTO

Perante as informações divulgadas pela imprensa, as quais se referem à possibilidade de extinção da Farmácia do Ipam, os funcionários desta Farmácia consideram importante que sejam feitas as seguintes considerações:A Farmácia do Ipam não faz uso de recursos públicos para a realização de suas atividades, sendo que para seu funcionamento é utilizado exclusivamente valores provindos das receitas geradas por esta organização.

Além disso, 50% do lucro líquido obtido a cada exercício é repassado ao Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul, sócio majoritário da Farmácia do Ipam. Somente no ano de 2016, foi repassado ao Ipam o valor de R$ 320.275,86, referente a lucro obtido em 2015. Salientando que este lucro provem não somente das compras realizadas pelos servidores, mas, das mais de 470 empresas conveniadas e da comunidade em geral, para quem a Farmácia do Ipam presta um serviço social qualificado.

Referente à transformação da Farmácia do Ipam em Sociedade Anônima (S.A.), orientação esta feita pelo Ministério Público, destaca-se que a alteração da personalidade jurídica foi aprovada pela Câmara de Vereadores em maio de 2013. No entanto, questões burocráticas e mudanças de legislação não permitiram a conclusão deste processo, que encontra-se em andamento.

Tratando-se dos produtos comercializados, a Farmácia do Ipam tornou-se referência junto à classe médica de Caxias do Sul e região, trabalhando na venda de medicamentos com ética e respeito ao receituário médico. Somado à isso, os preços praticados encontram-se dentro da média do setor de fármacos em geral, o que pode ser comprovado por meio de estudos apresentados no ano de 2016 ao IPAM.

Mesmo com a atenção voltada à medicamentos, a farmácia do Ipam oferece ainda à seus clientes produtos de perfumaria e maquiagem, o que se encontra dentro da normalidade do setor de Farmácias e Drogarias, afinal o cuidado com higiene e beleza também é saúde. Com relação aos salários dos funcionários, considerados demasiadamente elevados, é válido esclarecer que o salário base atualizado dos atendentes de farmácia e auxiliares administrativos é de R$ 1.855,36, enquanto o salário do servidor público de Caxias do Sul, no cargo de agente administrativo, ultrapassa em 40% este valor.

Diante de tudo isso, fica o questionamento sobre a necessidade de extinção de uma empresa com mais de 55 anos de história, com cerca de 80 empregados diretos, capaz de gerar lucro e repassar valores ao Instituto (Ipam). Na atual situação econômica do país, onde empresas fecham suas portas por carência de resultados, seria lastimável o fechamento Farmácia do Ipam.

Comissão dos funcionários da Farmácia do Ipam.