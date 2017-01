Fogo destrói duas casas de madeira em Caxias do Sul

Incêndio 03/01/2017 | 10h26 Atualizada em

Duas casas de madeira foram destruídas pelo fogo na manhã desta terça-feira em Caxias do Sul. As moradias ficavam no mesmo terreno na Rua Walfrida Versteg, bairro Cinquentenário II.



Moradora da casa da frente, Janete Albino, 43 anos, conta que estava dormindo e levantou por volta de 9h para pegar um pedaço de bolo na geladeira. Ela sentiu cheiro de queimado e, quando percebeu, a residência dos fundos estava em chamas. O vizinho ainda tentou apagar o fogo com baldes d'água.



— Eu senti um cheiro de esponja queimando, mas achei que fosse alguma coisa lá fora. Quando eu vi o fogo comecei a gritar, me deu um desespero, eu não conseguia me mexer. Quem me tirou de dentro de casa foi a namorada do rapaz que mora atrás — conta.



Janete escapou sem ferimentos. O companheiro, Paulo André Boeira da Silva, 44, havia saído poucos minutos antes para buscar comida na casa da mãe, já que não tinham mais gás para cozinhar. Janete e Silva estão desempregados.



— Não salvamos nada, nada. Ficamos só com a roupa do corpo — lamenta a mulher.



O morador dos fundos também não se feriu. Por volta de 10h, os bombeiros ainda trabalhavam nos rescaldos. Três caminhões foram utilizados na ocorrência.