Fiscal de trânsito a trabalho se fere em acidente em Caxias do Sul

02/01/2017 | 10h10

Um fiscal de trânsito ficou ferido em um acidente de trânsito no início da manhã desta segunda-feira, em Caxias do Sul. O acidente envolveu o fiscal a bordo de uma motocicleta e um Space Fox, no centro da cidade.



O acidente ocorreu na esquina da Avenida Júlio de Castilhos com a Rua Visconde de Pelotas. O fiscal havia atendido a um acidente com danos materiais na Avenida Júlio de Castilhos, em frente ao shopping Prataviera, e seguia pela via no sentido Centro - Lourdes quando houve a colisão com o carro, que transitava na Visconde. A moto ficou caída no leito da Visconde de Pelotas e o carro invadiu a calçada na esquina, junto à loja Pompéia e ao lado de uma carrocinha de cachorro-quente.



O motociclista, que estava a trabalho, foi encaminhado ao Hospital Pompéia. Os ocupantes do carro tiveram ferimentos leves e foram levados ao Hospital Virvi Ramos.



No final da manhã desta segunda o fiscal seguia em atendimento no Pompéia.

