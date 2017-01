Farroupilha terá Carnaval do Moscatel

Na região 18/01/2017 | 15h57

Em Farroupilha, a aposta é uma festa regada a espumante que vai ocorrer no dia 25 de março. O município não terá gastos com a atração: vai apenas ceder a estrutura do Centro de Eventos Mario Bianchi, no Parque Cinquentenário.



Leia mais

Com carnaval de rua cancelado em Caxias, escolas de samba planejam festa simbólica



Segundo o secretário de Turismo e Cultura, Francis Casali, a prefeitura abriu uma chamada pública em dezembro para definir a empresa que será responsável por realizar todo o evento, inclusive vendendo ingressos. Do lucro, 20% ficará com a empresa (Agência de Publicidade Super Atenta, de Passo Fundo) e os outros 80% serão divididos da seguinte forma: 70% para entidades ligadas ao setor vitivinícola e 30% para associações beneficentes que prestem auxílio a crianças.



— O município não vai colocar um centavo, mas acompanha todo o processo. A organização fica com a empresa que ganhou o edital, mas se subordina a uma comissão formada pela Secretaria de Turismo e Cultura, pela Afavin (Associação Farroupilhense de Produtores de Vinhos, Espumantes, Sucos e Derivados) e pela Confraria de Vinhos e Espumantes de Farroupilha, ou seja, a empresa não tem total liberdade — explica Casali.



Conforme o secretário, Farroupilha é a maior produtora de uva moscato do Brasil e tem o moscatel como um dos principais produtos. A ideia é unir a festa popular à bebida. A data, após a programação oficial da folia, visa a não concorrer com outras atrações pela região.



Ainda segundo o secretário, a ação foi criada nesse modelo porque o orçamento do Turismo e Cultura é extremamente reduzido:



— Os eventos que vamos promover durante o ano serão com leis de incentivo à cultura federal ou estadual, sem isso não teríamos condições de fazer praticamente nada. Também temos a política de atrair parceiros, envolvendo o mínimo de recurso público.



A festa deve ter espumante e água, além de alguma opção gastronômica.