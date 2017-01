Farroupilha: diretoria do Hospital São Carlos estuda plano de demissões voluntárias

Saúde 07/01/2017 | 15h16 Atualizada em

A direção do Hospital São Carlos, de Farroupilha, vai oficializar na semana que vem um plano de demissões voluntárias. A intenção é ter entre 200 e 220 funcionários celetistas. O atual quadro é de 350 funcionários.

De acordo com o diretor do São Carlos, Francisco Isaias, o hospital tem 108 leitos e não ultrapassa os 40% de ocupação. Para Isaias, o número de 200 a 220 funcionários é o ideal para o funcionamento da instituição. Ele afirma que não há um prazo para concluir a redução no quadro de funcionários. A direção afirma que o déficit mensal do São Carlos é de R$ 500 mil.

Greve suspensa

Na noite desta sexta-feira (6), técnicos e auxiliares de enfermagem, recepcionistas, funcionários da copa, cozinha e higienização suspenderam a greve iniciada no dia 30 de dezembro. Os enfermeiros também normalizaram as atividades nesta sexta. Eles faziam paralisação de duas horas por turno. A greve foi motivada pelo não pagamento integral do 13° salário. Nesta sexta, 27% da parcela restante do 13º foi paga e a integralidade ficou para o dia 13 de janeiro.

No acordo assinado pela direção do hospital, Sindicato dos Enfermeiros e Sindicato dos Empregados em estabelecimentos de Saúde, a direção do São Carlos se compromete a abonar o ponto dos grevistas, além de estabilidade de 60 dias.Já os médicos pediatras do hospital seguem em greve. A paralisação começou no dia 24 de dezembro. O motivo também é a falta de pagamento de salários.