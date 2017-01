"Estão em estudo outras mudanças", afirma secretário de Trânsito de Caxias

Sobre o Sim Caxias 26/01/2017 | 09h04 Atualizada em

Cristiano de Abreu Soares é apresentado, desde o início do governo de Daniel Guerra (PRB), como responsável interino da secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. Mas o porto-alegrense de 40 anos, radicado há 12 em Caxias, diz que não pensa no tempo em que ficará à frente de uma das pastas mais importantes da administração. Ele quer apenas colocar projetos em prática - o quanto antes.

A vontade de mostrar trabalho já apareceu nos primeiros dias de sua gestão: foi a partir de um estudo liderado e aprovado por Soares que um dos assuntos que mais foi alvo de críticas pela população no ano passado saiu do papel: a liberação do segundo corredor de ônibus na Pinheiro Machado e Sinimbu e as conversões à direita. A mudança agradou parte da população, mas gerou reação da União das Associações de Bairro (UAB) e de vereadores da oposição.

Metódico, o engenheiro metalúrgico com MBA em Gestão de Produção e Logística afirma que tem muitos assuntos para resolver nos próximos meses, como encontrar uma solução para os problemas nos acessos do trecho urbano da Rota do Sol e para os gargalos nas ruas centrais, mas que não fará nada sem embasamento técnico. Também lida com a contenção de gastos imposta pelo prefeito e, em um primeiro momento, não cogita expandir serviços, como aumentar o número de fiscais de trânsito, medida que julga necessária logo ali na frente.

Soares lamenta por ainda não ter respostas para todas as demandas que são responsabilidade da sua secretaria, creditando a isso os poucos dias de governo. Porém, garante que aceitou o cargo de secretário por querer melhorar o trânsito de Caxias:

— Minha avó sempre falava uma coisa: que temos que cuidar com o que se pede porque um dia os anjos dizem amém. Dirigindo pela cidade, eu sempre dizia: se um dia for secretário de trânsito, resolvo o problema dessas sinaleiras, se um dia for secretário de trânsito, libero esse segundo corredor. Parece que os anjos disseram amém.

Pioneiro: Uma das primeiras grandes mudanças do governo de Daniel Guerra envolveu a sua secretaria: a mudança no segundo corredor de ônibus da Pinheiro Machado e Sinimbu e a liberação das conversões à direita. O senhor sabia que começaria já com essa responsabilidade?

Cristiano de Abreu Soares: Essas decisões não foram políticas, foram uma motivação técnica. O trânsito ali já passou por várias modificações ainda no ano passado. Essa liberação que fizemos agora é só uma evolução. Estudamos exatamente quais liberações poderiam realmente acontecer sem prejuízo. Se isso fosse só uma decisão política, teríamos liberado todas.

A nova modificação agradou motoristas, mas não a maioria dos usuários de ônibus. A UAB e o Ministério Público (MP) também tentam impedir que as mudanças sejam permanentes, alegando falta de estudo técnico e desperdício de dinheiro público. A prefeitura não teve tempo de conversar com esses segmentos antes de adotar as mudanças?

Achamos muito estranho a UAB ter entrado direto com uma representação no MP sem antes ter conversado com a gente. Essas liberações não eram novidade para ninguém. O prefeito sempre disse que colocaria isso em prática logo nos primeiros dias deste ano. Então, a UAB teve tempo para nos procurar, mas não fez isso. Para o MP, já repassamos os esclarecimentos solicitados. Agora estão em estudo outras mudanças, mas não posso e não vou falar sobre isso agora.

O aplicativo Uber, que começou a operar em outubro do ano passado em Caxias, ainda não foi regulamentado. O senhor planeja agilizar essa regulamentação? Como o senhor avalia o serviço?

Precisamos ouvir o que a sociedade quer e o que todos os lados têm a dizer. Não farei nada antes de ouvir a todos, embora eu não tenha uma data certa para esse encontro ocorrer. A partir da manifestação dos envolvidos é que vamos tomar uma posição a respeito das exigências da legislação.

Uma das principais promessas do Daniel Guerra é incentivar a concorrência de prestadores de serviço no transporte coletivo urbano. Isso já tem algum encaminhamento?

Não tratei isso com o prefeito ainda.

Até o final do ano passado, Caxias tinha 66 fiscais de trânsito. Esse número é considerado suficiente para atuação na cidade?

Essa quantidade é muito baixa, deveria ser muito maior. Hoje, a gente atende muito mais a área do Centro e eventualmente estamos nos bairros. Não teria que ser assim. Deveríamos estar mais nos bairros, ajudando a população. Fiscalizando, não só no sentido de autuar, mas de fiscalização mesmo, tentar corrigir problemas, ver falhas que nós aqui dentro da secretaria não conseguimos enxergar. Os fiscais de trânsito são os olhos da secretaria. Eles estão na rua todos os dias e estão vendo se as modificações que estamos fazendo estão adequadas. Ainda não consigo dimensionar um número ideal de fiscais, mas acredito que precisaríamos de pelo menos 100.

Mas, financeiramente, esse acréscimo seria possível?

No momento não. A ordem agora é contenção de despesas. Estamos cortando os excessos. Antes havia um motorista à disposição do secretário, hoje não existe isso. Me movo com o meu carro, pago a gasolina com o meu dinheiro. Estou aqui para trabalhar, não vou usar dinheiro público para a minha gasolina. O servidor (motorista) está aqui, mas está sendo usado para demandas mais urgentes.

A retirada de estacionamento em alguns pontos de Caxias causou descontentamento de motoristas e de comerciantes, como os da Avenida Rio Branco, em São Pelegrino. Esse é um assunto que também poderá ser reavaliado, assim como as medidas do SIM?

Tudo pode ser revisto. Mas, se queremos manter a fluidez de uma forma contínua, quanto menos obstáculos tivermos, melhor. A nossa cidade não foi bem planejada para ter o trânsito que tem. Confesso que adoraria que a Sinimbu continuasse cheia de carros estacionados, como era antes, mas o fluxo de veículos não é mais o mesmo. Em um mundo ideal, que a gente não tenha tanto fluxo, é possível se pensar em estacionamento, mas não é nosso caso. Por outro lado, faz parte do nosso compromisso incentivar que as pessoas utilizem o transporte coletivo.

Mas grande parte da população acha a tarifa de ônibus cara e não avalia o serviço oferecido hoje da melhor forma.

O reajuste do transporte coletivo é o próximo assunto que tenho para resolver. Existe um comitê trabalhando para pensar qual será esse novo valor, sempre reavaliado em janeiro (a reunião sobre o novo percentual de reajuste ocorre amanhã). O que nós queremos é que o transporte coletivo seja uma boa opção para a população, mas como fazer isso se cada vez a tarifa fica mais cara e a quantidade de passageiros fica mais baixa? O desafio é tentar achar um ponto de equilíbrio.

A tendência é que a passagem suba. O senhor acha que, hoje, o valor da passagem de ônibus é cara em Caxias?

Muito. Precisamos de um pouco de política, talvez um pouco de coragem para fazer algumas mudanças e deixar a tarifa mais baixa. Porém, no cenário atual é muito difícil. Para reduzir as tarifas, as medidas têm que ser muito fortes. Elas estão sendo avaliadas. Não digo que será pauta para os próximos dias, mas para os próximos quatro anos, sim.

Quais são os maiores gargalos de Caxias, na sua opinião?

A Sinimbu era um grande gargalo pela ociosidade do segundo corredor. A Júlio de Castilhos é o maior de todos, é uma via muito povoada, para um carro só, mas aí é preciso muito estudo para melhorar. A BR-116 também é um problema. Aqui foge um pouco do plano de ação do município, mas é um problema que é nosso, principalmente no acesso à UCS. Sempre pensei que, para desafogar o trânsito ali, a sinalização "à direita siga livre" seria o ideal. Mas não sei se isso é possível, vou ver isso. Se fosse possível, mesmo com o semáforo fechado, quem fosse entrar na UCS, no sentido Imigrante-Ana Rech, poderia pegar à direita e entrar direto. Então: existem pontos de gargalo, mas temos o que fazer, só preciso de mais tempo.

Como ficam os projetos da gestão passada como a duplicação da BR-116 em São Romédio, o acesso ao bairro Santa Fé, o asfaltamento de estradas do interior e o novo acesso ao bairro Planalto, por exemplo?

Essa informação não tenho ainda. Preciso conversar com a parte técnica para saber do nosso envolvimento nisso. Ainda não cheguei nessa fase.

Como o senhor pretende avançar na humanização do trânsito em Caxias? Os pedestres parecem não ter vez.

É verdade, infelizmente, mas muito da humanização vai da conscientização do motorista e do pedestre. A secretaria não tem medidas radicais para tomar para melhorar essa questão.



Os bairros também clamam por quebra-molas, sinaleiras para pedestres. Como acelerar a resolução de tantos problemas?

Hoje, um semáforo e um quebra-molas custam a mesma coisa. Acho que colocar quebra-molas é uma ideia equivocada em vários locais. É preciso estudar a melhor opção para cada local, não dá para sair fazendo quebra-molas, não temos dinheiro. Sempre pensei que o quebra-molas era barato e muito fácil de colocar em prática, mas não é assim. É preciso ter critério para resolver as demandas. Entendo que quando acontece um acidente, a primeira coisa que se pensa é em uma lombada. Mas, de novo, não dá para sair colocando lombada na cidade inteira.

Existe algum outro projeto sendo estudado e que logo será colocado em prática?

Sempre pensei em formular algo para que o usuário de ônibus pudesse saber exatamente quando o seu ônibus passará em uma estação. Em países mais desenvolvidos, existe um painel que indica o horário em que o ônibus vai passar ali. Isso seria o ideal. Quando tu consegue ter uma cidade bem planejada, com transporte coletivo agindo dessa forma, tu incentiva e faz com que as pessoas utilizem mais o ônibus.

E é difícil conseguir isso?

Muito. É preciso vontade de todos os lados. A gente precisa ter a confiança das pessoas porque, com um projeto como esse, se tu furar com a população, tudo se perde. É um projeto muito difícil, mas quero analisar bem para que as pessoas não pensem que é só mais um projeto.