Estado abre licitação para construção de posto de policiamento na Rota do Sol 

O governo do Estado abriu licitação para construir um posto de fiscalização do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) na Rota do Sol. O edital foi publicado na última quarta-feira. O prédio ficará no km 32,8 da RSC-486, em Terra de Areia, cerca de cinco quilômetros antes do entroncamento com a BR-101. As informações são da Gaúcha Serra.



De acordo com o projeto, elaborado ainda em 2013, o prédio terá 39 m². A construção está orçada em pouco mais de R$ 100 mil e a obra tem prazo de conclusão de seis meses a partir do início. A abertura dos envelopes está prevista para o próximo dia 24.



A instalação de postos de fiscalização na Rota do Sol é uma promessa antiga do governo do Estado. Atualmente, o trecho que liga Caxias do Sul ao Litoral é atendido pelos grupos rodoviários de Farroupilha, Gramado e Torres, dependendo da região. Durante o verão, a fiscalização fica por conta da força-tarefa montada por vários órgãos do Estado para agilizar o atendimento a eventuais acidentes.

Além do posto de Terra de Areia, o Estado prevê a construção de outro prédio na região da Várzea do Cedro, em Tainhas. Um terreno ao lado de um posto de combustíveis foi doado ao Estado para a instalação da polícia rodoviária. Neste ponto está previsto um prédio maior, com balança para controle de peso dos caminhões. O equipamento já foi comprado pelo Daer.