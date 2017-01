Em estado de emergência, Bom Jesus inicia reconstrução após temporal

Estragos 06/01/2017 | 20h04 Atualizada em

Rua Juvenal Grazziotin, no bairro Alto da Pedra, precisou ser interditada

Rua Juvenal Grazziotin, no bairro Alto da Pedra, precisou ser interditada Foto: Prefeitura de Bom Jesus / Divulgação

Com estado de emergência decretado pelo prefeito Frederico Becker (PP), Bom Jesus iniciou nesta sexta-feira a reconstrução das áreas prejudicadas pelo temporal que caiu sobre a cidade na quinta-feira. Os prejuízos mais fortes foram sentidos nas vias públicas, como quedas de árvores, muros e pontes no interior, além de desmoronamentos de calçadas. Na manhã desta sexta-feira, enquanto o maquinário era colocado em serviço, a Defesa Civil esteve no município e orientou pelo decreto, que permitirá a contratação de serviços de recuperação de maneira mais ágil.

Confira as últimas notícias do Pioneiro

O volume de chuva passou de 120 milímetros em cerca de meia hora. Nenhuma casa chegou a sofrer danos estruturais mais graves, mas em uma residência dois cachorros morreram afogados. No bairro Alto da Pedra, um dos mais atingidos, a Rua Juvenal Grazziotin teve de ser interditada preventivamente para resguardar motoristas e moradores, pois ainda há risco de desmoronamentos no local. Na estrada Municipal Capão do Índio - Passo dos Varões, a água carregou a estrutura de uma ponte. em algumas áreas de difícil acesso ainda nem foi possível chegar para verificar os estragos.

Chuvarada invadiu o pátio de diversas casas e chegou a entrar em algumas residências, mas não há famílias desabrigadas Foto: Mirian Mello / Divulgação

De acordo com o prefeito, toda ajuda será bem-vinda para a reconstrução das áreas afetadas.

_ O que mais precisamos são canos para a tubulação, que ficou muito prejudicada, madeira para refazer as pontes, e brita. Com o decreto de emergência, nossa intenção é contratar os serviços já na segunda-feira _ afirma Frederico Becker.

Interessados em enviar ajuda podem fazer contato pelo telefone (54) 3237.1471, na prefeitura.