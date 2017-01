Em Caxias do Sul, dois bingos funcionam abertamente 

De portas abertas 31/01/2017 | 07h20 Atualizada em

Uma decisão judicial que deixou um famoso bingo de Porto Alegre em situação de legalidade no início deste ano pode dar brecha para que outras casas, proibidas desde 2004, também possam abrir suas portas. Em Caxias, pelo menos duas delas funcionam abertamente, mesmo depois de terem sofrido ações da polícia. O bingo Beija Flor, na Rua Borges de Medeiros, no Centro, estaria em operação há quase um ano amparado por uma liminar concedida em 2006 pela Justiça, de acordo com o dono do estabelecimento, Mario Rampazzo.

A ação, ainda segundo Rampazzo, estaria correndo e em fase de marcação de audiência. Na porta do bingo, sem fachada, há uma cópia de alvará de licença de funcionamento expedido pela prefeitura de Caxias. O documento detalha que a liberação é para "exploração de jogos recreativos".

— O alvará está provisório porque os Bombeiros não liberaram tudo ainda, mas estamos trabalhando para cumprir as exigências e deixar tudo certo. Pago os impostos corretamente e tenho uma liminar de 2006 que me autoriza a trabalha com bingo. Mas é só com jogo de cartela, não com caça-níquel porque isso é proibido e não me envolvo. Já vieram inúmeras vezes me oferecer máquinas (caça-níquel), mas não passo por cima da minha liberação e sempre nego — diz Rampazzo, que mantém outros bingos em Guarulhos e Limeira, ambas em São Paulo.

A liminar que garantiria o funcionamento do bingo Beija Flor é questionada pelo delegado Vítor Carnaúba, do 1º Distrito Policial (1º DP). Ele afirma que sabe que o estabelecimento tem um documento expedido pela prefeitura de Caxias, mas que não impede a ação da polícia:

— Tanto não impede o fechamento que já interditamos lá várias vezes. A última foi no final do ano passado. Sei dessa liminar concedida a um bingo em Porto Alegre, mas não fomos notificados pela Justiça daqui. Então, seguimos com nosso trabalho com as casas de jogos ilegais — garante Carnaúba, explicando ainda que as ações com bingos ocorrem quando possível, já que elas são apenas uma das atribuições do 1º DP.

Rampazzo, que trabalha com bingos desde o início da década de 1990, admite que assinou termos circunstanciados durante nos últimos meses, mas que não teme a ação da polícia:

— Reabro porque a Justiça me dá essa garantia. Até onde sei, sou o único no Rio Grande do Sul amparado com a liminar. Não sei como exatamente consegui essa decisão, talvez por ter bons argumentos, talvez por sorte, mas estou tranquilo.

Questionada sobre o alvará de licença para localização expedido pela prefeitura, a secretária municipal de Urbanismo, Mirangela Rossi, disse que buscará mais informações sobre quais são as atividades autorizadas a funcionar com esse documento. Porém, ela acredita que algo possa estar errado:

— Acho difícil que um local que funciona uma bingo tenha essa autorização.



A direção do bingo que funciona no antigo Cine Vêneto, na Avenida Júlio de Castilhos, entre as ruas Treze de Meio e Vereador Mário Pezzi, em Lourdes, foi procurada, mas não retornou. No início da tarde de segunda, o estabelecimento, também sem fachada indicativa, operava normalmente. O local já foi fechado inúmeras vezes.