É grave o estado de idoso atropelado na BR-116 em Caxias

Está internado no Hospital Pompéia, em Caxias do Sul, o idoso de 68 anos atropelado na BR-116 na noite de sábado, em Caxias do Sul. O homem foi identificado como Mário Corso.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu às 21h30min no Km 148, próximo ao mercado Andreazza, na região do bairro Sagrada Família. O idoso, que apresentava sinais de embriaguez, tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por um Ka preto, no sentido Ana Rech - Centro.



O pedestre foi atendido pelo Samu e levado ao Pompéia. O motorista do carro não sofreu ferimentos.