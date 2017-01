Depois da chuva, árvore cai na BR-116, em Caxias do Sul

Trânsito 16/01/2017 | 19h02 Atualizada em

PRF recomenda atenção redobrada dos motoristas no trecho

PRF recomenda atenção redobrada dos motoristas no trecho Foto: Elisandro Fochesato / Divulgação

A forte chuva que caiu em Caxias do Sul na tarde desta segunda-feira ocasionou a queda de uma árvore entre os quilômetros 154 e 157 da BR-116, em direção a Galópolis. O trânsito ficou parcialmente bloqueado próximo ao acesso ao bairro Villa Lobos, mas já liberado no início da noite.



Leia mais:

Carros identificados e taxa de R$ 176: o projeto para o Uber em Caxias

Motorista do Uber é perseguido e atacado por taxistas em Caxias

Falta de regulamentação cria discórdia entre Uber e taxistas

Os Bombeiros também foram acionados depois que uma árvore caiu e obstruiu a entrada de uma garagem no bairro Petrópolis, também em Caxias do Sul, próximo ao Hospital Geral. A árvore desabou entre as ruas Júlia Gomes e Graciema Formolo.