Defensoria Pública inaugura sede em São Francisco de Paula na próxima segunda-feira

A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul terá uma sede própria em São Francisco de Paula a partir da próxima segunda-feira. O espaço com 70 m² fica no andar Térreo do Edifício Província, na Rua Manoel Vicente Ferreira, 257. O serviço atende em média a 100 pessoas por mês, nas áreas do direito da família, saúde e criminal. Além da comunidade local, serve também a Cambará do Sul e aos apenados dos presídios de Canela e São Francisco de Paula.

Próxima ao Fórum _ onde a Defensoria funciona atualmente em uma única sala _ a unidade possui acessibilidade completa, balcão destinado a orientações gerais e triagens, sala individual para o defensor público, banheiros universais e sala para os estagiários forenses, além de espaço de espera para as orientações jurídicas.

O horário de atendimento nas segundas-feiras é das 13h às 17h e nas terças e quintas-feiras, das 9h às 11h. No setor de saúde é de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h. São Chico, como também é conhecida a cidade, está a 112 quilômetros da Capital Porto Alegre.

De acordo com o Defensor Público Evald Elson Grosse Rodrigues, a nova sede é uma conquista que irá tornar o atendimento mais eficiente e também mais respeitoso ao assistido.

— Ganharemos principalmente em privacidade do atendimento e organização dos processos internos, dois benefícios não apenas para a Defensoria, mas, sobretudo no acolhimento recebido pelos assistidos — afirma.