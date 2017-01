Daniel Guerra anuncia os subprefeitos que irão atuar em 11 localidades de Caxias do Sul

Prefeitura 20/01/2017 | 17h09 Atualizada em

Foram anunciados nesta sexta-feira os nomes que irão comandar as 10 subprefeituras e o 1º Distrito de Caxias do Sul. Para chegar aos 11 nomes, o secretário de Obras e Serviços Públicos, Leandro Pavan, esteve em todas as comunidades do interior e conversou com diversos líderes das localidades. A posse oficial será na quinta-feira, às 15h30min, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal.

_ Escolhemos pessoas que conhecem a comunidade melhor. Foi uma decisão em conjunto, ouvindo principalmente os moradores de cada região _ explica Pavan.

Participaram das reuniões com o secretário agricultores, comerciantes, pastores, padres e diretores de escolas, entre outros. Depois de ouvir as demandas e as sugestões, a equipe comandada pelo secretário definiu os nomes com a participação do prefeito Daniel Guerra. "Foi uma decisão em conjunto, ouvindo principalmente quem mora e conhece essas localidades", ressalta o secretário.

Confira quem são:

Primeiro Distrito:Gilmar Gomes da Silva

Idade: 53 anos

Breve currículo: Gilmar tem ensino fundamental completo. Há 30 anos, Gilmar é servidor público concursado e trabalha como gerente interno da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.



Ana Rech:

João Luis Ribeiro da Silva

Idade: 48 anos

Breve currículo: João tem ensino fundamental completo e tem experiência no trabalho no campo. Trabalhou como agricultor e em terraplanagem. Ele também foi pintor e, atualmente, trabalha como músico. Desde 2008, se dedica a programas sociais nas comunidades.



Galópolis:

Ivete Zinani Marchi

Idade: 64 anos

Breve currículo: Ivete tem ensino fundamental completo e possui cursos profissionalizantes de computação e línguas estrangeiras. A nova subprefeita tem vasto conhecimento na área rural e foi presidente da Assotur (Associação de Turismo Estrada do Imigrante). Também trabalhou como voluntária do Hospital Medianeira de Caxias do Sul.



Desvio Rizzo:

Joares José Paproski

Idade: 49 anos

Breve currículo: Joares tem 2º grau completo e realizou diversos cursos técnicos, como de prevenção de acidentes de trabalho e matemática básica. Na experiência profissional, Joares já foi programador, chefe de tecelagem e gerente de produção. Seu último emprego foi como gerente geral da Mulhouse Malhas e Confecções Ltda.



Forqueta:

Ademir Pegoraro

Idade: 52 anos

Breve currículo: Ademir é técnico em Agropecuária e possui outros cursos profissionalizantes, como atendimento a clientes e conhecimento de solos. Ademir trabalhou em diversas cooperativas agrícolas e também em empresas comerciais agrícolas.



Criúva:Antoninho Venzon de Quadros

Idade: 57 anos

Breve currículo: Antoninho tem ensino médio completo e foi um importante líder estudantil na época, sendo membro do grupo fundador do Grêmio Estudantil do colégio Cavalheiro Aristides Germani de Caxias do Sul. É eletricista técnico e trabalhou no setor metalúrgico por mais de 20 anos. É o atual presidente da AMOB do bairro Gaúcha no mandato 2015/12017.



Vila Cristina:Francispaulo Jacob Pezzi

Idade: 55 anos

Breve currículo: Francispaulo tem ensino médio completo. Já trabalhou como montador na Agrale em Caxias do Sul e também como locutor e apresentador da Rede Rio Grandense de Emissoras. Durante 12 anos, foi auxiliar administrativo da Gecele Metalúrgica Ltda.



Santa Lúcia do Piaí:

Jorge Luíz Andreazza

Idade: 43 anos

Breve currículo: Jorge é graduado em Administração de Empresas e está cursando MBA em Controladoria e Finanças pela UNINTER. Jorge trabalhou como coordenador de patrimônio da Universidade de Caxias do Sul e foi professor de Matemática Financeira. Até o ano passado, ele foi consultor e executivo da AMOB de Santa Lúcia do Piaí.



Fazenda Souza:

Henrique Jorge Bischoff

Idade: 54 anos

Breve currículo: Henrique tem vários cursos de aperfeiçoamento, entre eles de desenho mecânico, desenvolvimento comportamental e de informática. Já trabalhou nas empresas Intral, GPaniz e Metalcorte. Atualmente, estava prestando assessoria de certificação de ISO 9000 e TS para empresas de Caxias do Sul.



Vila Oliva:

Jefferson Côrtes Torres

Idade: 27 anos

Breve currículo: Jefferson tem ensino médio completo e atualmente está cursando Pedagogia pela Uninter. Também tem curso técnico em Agropecuária e curso de informática básico. Desde junho de 2015, Jefferson é Agente Comunitário de Saúde em Vila Oliva, trabalho que possibilitou o conhecimento sobre as dificuldades que a localidade enfrenta.



Vila Seca:

Avelino Alves Idade: 67 anos

Breve currículo: Avelino é formado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul. Trabalhou 24 anos na Eberle/Mundial como gerente de Engenharia. Foi fundador e sócio-proprietário da ITC Cursos Profissionalizantes Ltda, onde trabalhou até se aposentar.



Coordenador Distrital

João Dreher

Idade: 59 anos

Breve currículo: João tem ensino médio completo e formação técnica de torneiro mecânico, mecânico e eletricista de automóvel. No currículo, ele também tem experiência como operador de equipamento de rádio, televisão, som e cinema e como chefe de terraplanagem. João ainda foi cabo da Brigada Militar de Caxias do Sul durante 6 anos.