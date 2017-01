Cresce o número de infrações em Caxias

Trânsito 04/01/2017 | 07h30 Atualizada em

Mesmo antes de contabilizados todos os casos de 2016, Caxias do Sul já ultrapassa o número de infrações em relação ao ano anterior. Até novembro, o Detran contabilizava 51.683 multas apenas entre os que são homologados pela prefeitura, 22% a mais do que em todo o ano passado, quando foram 40.208 registros. Desde novembro as multas saem mais caras, mas nem isso tem conseguido inibir os infratores.



Se consideradas também as multas emitidas pelas polícias rodoviária estadual e federal e ainda sem contar dezembro, o número sobe para 97.975, apenas 491 a menos do que em todo o ano de 2015, conforme o Detran. Se for mantida a média mensal de 2015, de mais de 8 mil multas ao mês, a tendência é de que 2016 também supere 2015 na contagem geral.

Um dos maiores causadores de acidentes, o excesso de velocidade já desponta como a infração mais cometida: são 39.547 entre o total geral, seguido pela conversão proibida, que soma 18.437 ocorrências. Para a prefeitura, a campeã entre as ocorrências é a conversão proibida, principalmente porque no decorrer deste ano a implantação do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM Caxias) vetou o ingresso à direita em diversas vias centrais.

Na última quinta-feira, apesar do baixo movimento em função da folga entre o Natal e o Ano-Novo, a reportagem flagrou com facilidade motoristas convertendo à direita em pontos proibidos ao longo da Rua Sinimbu. Em menos de 20 minutos, seis motoristas que seguiam pela Sinimbu dobraram à direita na Garibaldi, três deles em um intervalo de cinco minutos. Além de desrespeitar as normas de trânsito, existe o risco de acidente: logo depois, um condutor se arriscou cortando a frente de um ônibus que transitava no corredor de concreto.

O grande número de infrações registrado deve-se em parte ao incremento da fiscalização. Na área urbana de Caxias, por exemplo, mais agentes foram deslocados para vigiar o fluxo após a implantação do SIM Caxias — as autuações por conversões proibidas iniciaram em maio. Gerente da Escola Pública de Trânsito, da prefeitura de Caxias, Carlos Beraldo acredita que a tendência seja diminuir o número de casos:

—Igualmente como aconteceu com o estacionamento rotativo. O pessoal não pagava, e isso diminuiu com a fiscalização intensa. Com certeza é o que vai ocorrer com as conversões — projeta.



Os dados abaixo são parciais. As estatísticas completas, considerando o mês de dezembro, só devem ser disponibilizadas pelo Detran no fim de janeiro.

NÚMEROS DE CAXIAS*

Casos homologados pela prefeitura

2015: 40.208

Até novembro de 2016: 51.683

Total geral (prefeitura e polícias rodoviárias)

2015: 98.466

Até novembro de 2016: 97.975



Infrações mais comuns do total geral

Excesso de velocidade: 39.547

Conversão em local proibido: 18.437

Estacionamento em local proibido: 14.548



* fonte: Detran