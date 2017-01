Corte do Carnaval de Caxias do Sul é coroada

Sem desânimo 24/01/2017 | 19h40 Atualizada em

Nem o cancelamento do desfile técnico na Plácido de Castro tirou a empolgação da nova corte do Carnaval de Caxias, coroada nesta terça-feira. A rainha Joice Rodrigues, 33 anos, da Unidos do É o Tchan, as princesas Tatiane Duarte, 30, da Acadêmicos do Arsenal, e Vandrieli Freitas, 18, da filhos de Jardel, e o Rei Momo Júlio César Machado, 23, afirmaram que pretendem, neste mês que antecede a festa carnavalesca, mobilizar e inserir a comunidade na celebração.



Nos próximos dias, a corte fará a divulgação da festa que ocorre no dia 25 de fevereiro na Plácido de Castro no comércio e eventos da cidade.

— Não vamos ter o tradicional desfile, mas não dá para desanimar. Carnaval é festa, é alegria. Queremos que a população se sensibilize e participe — diz a rainha, que há 16 anos largou o movimento tradicionalista para se dedicar ao samba.



Como a prefeitura afirmou que não há verba para cachês, instalação de arquibancadas, sonorização, Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e banheiros químicos, as escolas de samba farão uma grande festa no dia 25. A ideia, de acordo com o presidente da Associação das Entidades Recreativas, Esportivas, Culturais e Carnavalescas de Caxias do Sul e Região Nordeste do Rio Grande do Sul (Assencar), Elvino dos Santos, é de começar a festa por volta do meio-dia e seguir com o samba até as 20h. Baterias das escolas farão a animação, que terá ainda mestre-salas, baianas e as musas de cada agremiação. A expectativa é de que 10 mil pessoas compareçam ao evento.

— Queremos que seja uma festa da família, que as pessoas que não conhecem ainda o nosso Carnaval, se sensibilizem e venham confraternizar conosco. Queremos ser vistos pela comunidade — afirma.