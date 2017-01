Confira a lista de falecimentos deste final de semana

Obituário 28/01/2017 | 05h03 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Alexandro da Silva, 37. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público Central.

- Aurora Zandoná Bellé, 79. Sepultado sexta-feira no cemitério da Linha Rio Burati.

- Roque Hemsing, 60. Sepultado sexta-feira no Cemitério de Porto Xavier.

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Ana Eni Bombana Zang, 67. Sepultada sexta-feira no Cemitério Senhor Jesus Bom Pastor.

- Santonio Ferreira, 77. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Gentil Rubert, 51. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.

- Jandirley Agurre Amorim, 77. Sepultado sexta-feira no cemitério de Passo Fundo.

- Michael Biano, 35. Sepultamento sábado, às 9h, no Cemitério Público II.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Ana Adenir Balduíno Baptista, 70. Sepultamento sábado, às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.

- Celio Hugen Nunes, 67. Sepultamento sábado, às 9h, no Cemitério Público de São Joaquim.

- Flora Marques dos Santos, 76. Sepultada sexta-feira no cemitério do Desvio Rizzo.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Walter José de Mello Becker, 81. Cremado sexta-feira.

FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

- Saturnino Sonda, 87. Sepultado sexta-feira no cemitério de Nova Pádua.

SÃO MARCOS

Capela São José

(54) 3291.1559

- Iraci Herminia Bertuol Rizzon, 82. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público.