Confira a lista de falecimentos deste final de semana

Obituário 14/01/2017 | 05h05 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Aurelio Borges dos Santos, 52. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público do bairro São Roque.

- Olga Rachele Sonaglio, 93. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- João Maria Ferreira dos Santos, 67. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Adão Nereu do Amaral Machado, 65. Sepultado sexta-feira Cemitério dos Santos Anjos.

- Ana Marilda Dal Pizzol Hermes, 42. Sepultada sexta-feira no cemitério de São Valentin de Ana Rech.

- Arlinda Mosquen Pasquali, 80. Sepultada sexta-feira em Galópolis.

- Teresinha da Silva Pedroni, 67. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Antonio Ney da Rosa, 77. Cremado sexta-feira.

- Luciana Matiussi, 37. Cremada sexta-feira.

- Maria Lourdes Peletti Frasson (Mariza), 87. Cremada sexta-feira.

- Tristão Leão de Araujo, 90. Cremado sexta-feira.

SÃO MARCOS



Capela São José

(54) 3291.1559

- Joanna Adelina Camêlo Negrini, 90. Sepultada sexta-feira no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Criúva.

VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Anastacio Nunes Netto, 74. Sepultado sexta-feira no Cemitério Municipal São Francisco.



HISTÓRIA

Evolina Maria Pacheco, 87 anos, dona Eva, faleceu no dia 01 de janeiro de causas naturais. Ela congregava há 53 anos na Congregação Evangélica O Brasil Para Cristo. Na congregação, foi diaconisa e líder do grupo de mulheres. Participava ativamente da igreja e sempre com disposição a fazer o bem e ajudar. Para muitos ela era inspiração. Tinha uma fé inabalável, segundo os familiares.

Evolina era natural de Bom Retiro do Sul e desde muito jovem se mudou para Caxias do Sul. Ela trabalhou no Instituto de Pesquisas Enológicas, onde se aposentou em 1984. Foi casada com Alfredo Pacheco por 67 anos e sempre se doou e viveu para a família.

Ela deixa, além do esposo Alfredo Pacheco, os filhos Carlos Alberto, Suzana Bernadete e Simone Beatriz. Ela ainda deixa as netas Sandra, Taimara Graziela e Sarah Caroline e o bisneto Alexsandro. Evolina criou duas sobrinhas desde pequenas como filhas, Rejane Terezinha e Rejina Maura.