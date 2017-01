Confira a lista de falecimentos desta sexta-feira

Obituário 27/01/2017 | 05h00 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Aurora Zandoná Bellé, 79. Sepultamento sexta-feira, às 9h, no cemitério da Linha Rio Burati.

- Roque Hemsing, 60. Sepultamento sexta-feira, às 9h30min, no cemitério de Porto Xavier.

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Ana Eni Bombana Zang, 67. Sepultamento hoje, às 10h, no Cemitério Senhor Jesus Bom Pastor, bairro Santa Corona.



Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Éder Martin Leite, 38. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público.

- Rosa Verônica Zolet, 64. Sepultada quinta-feira no cemitério de Ipê.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Flora Marques dos Santos, 76. Sepultamento sexta-feira, às 9h, no cemitério bairro do Desvio Rizzo.

- Ivoni Terezinha Susin Castilhos, 81. Sepultada quinta-feira no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.

- Maria Vercidina de Moura Rosa Müller, 89. Sepultada quinta-feira no cemitério do bairro Santa Catarina.

- Neri Rodrigues Fernandes, 78. Sepultado quinta-feira no Cemitério Municipal de São Gabriel.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Amabile Torresan Scortegagna, 71. Cremada quinta-feira.

- Auri Maria Loef Bender, 69. Cremada quinta-feira.

- Tiaraju Ricardo da Silva, 64. Cremado quinta-feira.

- Walter José de Mello Becker, 81. Cremação sexta-feira, às 8h.



FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

- Saturnino Sonda, 87. Sepultamento sexta-feira, às 9h30min, no cemitério de Nova Pádua.

- Marino Scremin, 72. Sepultado quinta-feira no cemitério da Capela Santo Isidoro.

GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949



- Lourdes Guarnieri Lazzari, 75. Sepultada quinta-feira no cemitério da comunidade de São Jorge.



HISTÓRIA

Zélia Ignez Stedille Rizzo, 85 anos, gostava de ler e de acompanhar a programação católica na televisão. Conforme os familiares, era uma boa ouvinte, paciente e conselheira. Estava sempre pronta a oferecer uma palavra de apoio a quem a solicitasse.

São-marquense, ela passou a maior parte de sua vida em Caxias do Sul, onde construiu uma trajetória marcada por muito trabalho, dedicação e fé. Viúva de João Rizzo, morto em 1970, manteve sua família com dignidade e muito esforço, transformando seus apurados dotes de doceira em profissão. Além dos filhos Miguel, Vera, Julio e João Marcos, deixa noras, duas netas, dois bisnetos, três irmãs e sobrinhos.

Ela faleceu no último dia 21 de causas naturais, em Porto Alegre, onde morava há pouco mais de um ano. Uma missa em homenagem ao sétimo dia de seu falecimento será celebrada nesta sexta-feira, às 18h, na Igreja de São Luiz Gonzaga, na Capital.