Confira a lista de falecimentos desta sexta-feira

Obituário 13/01/2017 | 05h01 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Olivio Menezes Reinaldo, 59. Sepultado quinta-feira no cemitério da comunidade Uruquã, no município de Caibaté.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Cleo Norberto da Silva, 58. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público.

- Paulina de Oliveira, 71. Sepultada quinta-feira no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Alice Herminia Rodrigues Barbosa, 84. Sepultada quinta-feira no Cemitério Parque.

- Flavio Duarte Lopes, 42. Sepultado quinta-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Ana Marilda Dal Pizzol Hermes, 42. Sepultamento sexta-feira, às 10h, no cemitério de São Valentin de Ana Rech.

- José Carlos Stringhi, 70. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público.



Confira outros falecimentos da Serra

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Claro Antonio de Lima Machado, 65. Cremado quinta-feira.

- Dinah Vanti Silva, 78. Cremada quinta-feira.

- Simone Ternus, 51. Cremada quinta-feira.

FARROUPILHA



Capela São José

(54) 3261.1100

- Albertina Fernandes de Siqueira, 87. Sepultada quinta-feira no Cemitério Público.

GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949

- Agenor Facchini, 67. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público.

SÃO MARCOS



Capela São José

(54) 3291.1559

- Vilmar Carlos Ribeiro, 57. Sepultado quinta-feira no Cemitério Municipal da Penha, em Lages (SC).

VACARIA



Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Anastacio Nunes Netto, 74. Sepultamento sexta-feira, às 9h, no Cemitério Municipal São Francisco.