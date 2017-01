Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira

Obituário 30/01/2017 | 05h03 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Loreno Tregnago, 75. Sepultamento segunda-feira, às 9h, no Cemitério Público Central.

- Luiz Carlos Tomedi, 72. Sepultado domingo no Cemitério Público Central.

- Obelino Francisco Borge, 79. Sepultado sábado no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL

Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Anna Lazzaron Maffacioli, 92. Sepultada sábado no cemitério do bairro Desvio Rizzo.

- Clementina Prestes da Silva, 78. Sepultada sábado no Cemitério Público.

- Maria da Silva Maciel, 67. Sepultado domingo no Cemitério Nossa Senhora do Rosário, em Vacaria.

- Michael Biano, 35. Sepultado sábado no Cemitério Público II.

- Orides João Ferreira Borges, 71. Sepultado sábado no Cemitério Público.

- Ramiro Teodoro Wolff, 51. Sepultado sábado no Cemitério Público.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Ana Adenir Balduíno Baptista, 70. Sepultada sábado Cemitério da Sociedade dos Santos Anjos.

- Alino Rodrigues da Silva, 85. Sepultado domingo no Cemitério dos Santos Anjos.

- Antônio Marcos Pinto, 42. Sepultado domingo no Cemitério Público.

- Celio Hugen Nunes, 67. Sepultado sábado no Cemitério Público de São Joaquim.

- Cilda Boeira, 67. Sepultada domingo no Cemitério Novo de Ana Rech.

- Nelson João Mapelli, 69. Sepultado domingo no Cemitério de São Vitor e Corona, da 5ª Légua.



Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Ilse Müller, 72. Cremada domingo.

- José Valdir Pimentel, 75. Cremado domingo.

- Paulo Enio Barbosa Velho, 64. Cremado sábado.

FARROUPILHA

Capela São José

(54) 3261.1100

- Geraldo Ricini, 65. Sepultado sábado no Cemitério Municipal Nova Vicenza.

- Luciano de Alencar Castelo Gheno, 31. Sepultado sábado no Cemitério Público.

SÃO MARCOS

Capela São José

(54) 3291.1559



- Jorge Eloy Rodrigues de Oliveira, 56. Sepultado domingo no Cemitério São Judas Tadeu.

FALECIMENTO



Um missa às 18h30min desta segunda-feira, no auditório do 12º Batalhão de Polícia Militar, (12º BPM) marca o sétimo dia de falecimento do sargento Edir Hendges Welter, 47 anos, morto no último dia 23 de janeiro. A celebração será feita pelo padre Elói Antonio Sândi, capelão militar da Serra.

Natural de Roque Gonzáles, Welter era de uma família de agricultores e tinha quatro irmãos. Aos três anos de idade ele se mudou com a família para São Luiz Gonzaga, onde passou boa parte da juventude. A entrada para a Brigada Militar ocorreu em 1991.

Em 1999, Welter se mudou para Caxias do Sul. Ele se formou em Direito. Atualmente, o sargento trabalhava no setor administrativo do 12º BPM. O gosto pelo chimarrão e o bom humor eram características marcantes da personalidade do policial.

Ele deixa a mulher, Ana Catarina, e a filha Michele Santos Welter, fruto do casamento anterior com Rosane da Silva Santos.