Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 

Obituário 16/01/2017 | 05h03 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Angelo Barbieri, 57. Sepultado sábado no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Virginia José de Oliveira, 73. Sepultada domingo no Cemitério Público.

- Wilma Borges Lima, 88. Sepultada domingo no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511



- Deoclides Anselmo Rodrigues, 75. Sepultada domingo no Cemitério Público.

- Eralides Otilia de Oliveira, 63. Sepultada domingo no cemitério de São Luiz da 6º Légua.

- Henrique dos Santos Macedo, 30. Sepultado domingo no Cemitério Público II.

- Mario Patta Tuparai, 81. Sepultado domingo no Cemitério Municipal de Itaqui.

- Niva dos Santos Ribeiro, 83. Sepultada domingo no Cemitério Público Municipal.

- Valdecir Paim Velho, 47. Sepultado domingo no Cemitério Municipal de Cambará do Sul

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Maria Eraci Sales das Neves, 79. Sepultada domingo no cemitério de Vila Seca.

FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

- Junior Menin, 27. Sepultado domingo no Cemitério Público de Constantina.

SÃO MARCOS



Capela São José

(54) 3291.1559

- Luiz Carlos de Oliveira, 54. Sepultado sábado no Cemitério São Judas Tadeu. - - Vitalina Rodrigues da Silva, 83. Sepultada sábado no Cemitério São Judas Tadeu.