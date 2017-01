Confira a lista de falecimentos desta segunda-feira

Obituário 09/01/2017 | 05h02 Atualizada em

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Adriano Frizzo, 47. Sepultado domingo no Cemitério São Lourenço, em Gramado.

- Erlaine Maria Soares, 55. Sepultada domingo no Cemitério Público.

- Guilherme Yuri Padilha, 19. Sepultado domingo no Cemitério Municipal II, no bairro Rosário.

- Joanna Aurora Covra, 91. Sepultada domingo no Cemitério Novo de Ana Rech.

- Valmira Padilha de Paula, 74. Sepultada sábado no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Anna Secco Dall Acqua, 87. Sepultada domingo no Cemitério do Bairro Desvio Rizzo.

- Antonio Sergio do Amaral, 62. Sepultado domingo no Cemitério do Distrito de Santa Terezinha, em Esmeralda.

- Tainan de Oliveira Lopes, 19. Sepultado domingo no Cemitério Público.

- Wilmar Ravison, 54. Sepultada sábado no Cemitério do Santos Anjos.



Memorial São José

(54) 3028.8888



- Enoi Trindade Alves Franzen, 82. Sepultado sábado no Cemitério da comunidade do Bairro Cruzeiro.

- Jair Amandio, 51. Sepultado sábado no Cemitério da Sociedade de São Luiz da 6ª Légua.

- Sebastião Airton da Luz, 73. Sepultado domingo no Cemitério Público.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010



- Edla Lili Netz, 85. Cremada sábado.

- Floriano Augusto Artico Corrêa, 67. Cremado domingo.

- Isolda Segalla Alquati, 76. Cremada sábado.

- Jocimari Sandra Xavier Telles, 48. Cremada domingo.

- Maria Lucia Pereira Merino, 67. Cremada sábado.

- Venancio Cesar dos Santos Ramos, 74. Cremado domingo.

FLORES DA CUNHA

Capela São Luiz

(54) 3292.2030



- Gentil Adelar Pacheco (Mangol), 59. Sepultado domingo no Cemitério da Capela São Roque.