Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira

Obituário 19/01/2017 | 05h00 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Antônio Angelo Strapazzon, 76. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- João Maria Vieira dos Santos, 70. Sepultado quarta-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

- Marco Aurelio Abreu Fernandes, 26. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

- Marcos Bungi, 57. Sepultamento quinta-feira, às 11h, no Cemitério Público.

- Maria Noeli Pacheco, 65. Sepultada quarta-feira no cemitério de São Luis da 6ª Légua.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Ceni de Castilhos Biasio, 73. Sepultada quarta-feira no cemitério da família, em São Francisco de Paula.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Conceição Siebre, 77. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Elsa Brucker Corrêa, 85. Cremada quarta-feira.

- Maria Alite Sebastiany, 75. Cremada quarta-feira.

- Maria de Lurdes Fortuna Machado, 70. Cremada quarta-feira.

- Nario Rocha Alves, 80. Cremado quarta-feira.

- Sidnei Tenotti Gomes, 64. Cremado quarta-feira.

GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949



- Antonio Nosini, 66. Sepultado quarta-feira no Cemitério Municipal.