Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira

Obituário 05/01/2017 | 05h02 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Danilo Valter Pasquetti, 75. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público Central.

- Ferdinando Moresco, 82. Sepultado quarta-feira no Cemitério Publico Central.

- Natalino Tasca, 82. Sepultado quarta-feira no Cemitério Municipal São Roque.



CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Adriane dos Passos Batista, 42. Sepultado quarta-feira no Cemitério Municipal II.

- Carlos José Dall Agnol, 70. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Amauri Drum de Almeida, 87. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público Municipal.

- Idiana Brambate, 54. Sepultada quarta-feira no Cemitério Nossa Senhora Saúde.

- Silvio Garibaldi Martins, 69. Sepultado quarta-feira no Cemitério Municipal de Anita Garibaldi (SC).



Confira outros falecimentos da Serra

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Adelino Dante Acco, 90. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público Municipal de Santa Tereza.

- Nereu Peroni, 60. Sepultado quarta-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Adão da Silva Rosa, 77. Cremado quarta-feira.

- Celso Zilio, 80. Cremado quarta-feira.

- Marlene Terezinha Mielczarski, 60. Cremada quarta-feira.

- Nelma Baptista Gomes, 73. Cremada quarta-feira.

- Stefan Krolokowski, 89. Cremado quarta-feira.

SÃO MARCOS



Capela São José

(54) 3291.1559

- João Arlindo Riboldi, 56. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público de São Marcos.

- Manoel dos Santos Pinto, 89. Sepultado quarta-feira no Cemitério São Judas Tadeu, do bairro Francisco Doncatto.