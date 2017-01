Confira a lista de falecimentos desta quarta-feira

Obituário 18/01/2017 | 05h02 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Julieta dos Santos Bandeira, 80. Sepultada terça-feira no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Maria dos Santos Martins, 71. Sepultado terça-feira no cemitério de Julio de Castilhos.

- Maria Teresinha da Silva Mello, 71. Sepultada terça-feira no Cemitério Público.

- Matheus Camilo Hull, 16. Sepultado terça-feira no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Nilson Rodrigues Ataydes, 54. Sepultado terça-feira no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.

- Paulo Alexandre Dallacorte, 57. Sepultado terça-feira no cemitério do bairro Santa Catarina.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Edith Rodolfi, 85. Sepultada terça-feira no Cemitério Público.

- Maria do Carmo Alves Ramos, 84. Sepultada terça-feira no cemitério do bairro Cruzeiro.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Irineu João Ballico, 85. Cremado terça-feira.

- Melania de Oliveira, 68. Cremada terça-feira.

- Sidnei Tenotti Gomes, 64. Cremação quarta-feira, às 10h.

FLORES DA CUNHA

Funerária CCR

(54) 3292.5445

- Oraldino Rosa Casemiro, 62. Sepultado terça-feira no Cemitério Público.

GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949

- Antonio Nosini, 66. Sepultamento quarta-feira, às 9h, no Cemitério Municipal.

- Lore Oliveira Ferreira, 59. Sepultada terça-feira no Cemitério Municipal.

VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

= Aida Vargas dos Santos, 88. Sepultado terça-feira no Cemitério Municipal São Francisco.





HISTÓRIA

Sebastião Airton da Luz faleceu dia 06 de janeiro de causas naturais. Nascido em Venâncio Aires, mudou-se para Caxias do Sul onde atuou como policial militar. Completaria 75 anos de vida no próximo dia 20.

De espírito empreendedor, após aposentar-se, fundou a empresa Da Luz Tur transporte escolar. Tinha muito carinho com seus passageiros mirins e era muito querido por eles. Após o termino desta atividade, mudou-se para Balneário Gaivota (SC), onde residia atualmente.

Airton, como era chamado, era apaixonado pelas tradições gaúchas e sua inseparável cuia de chimarrão. Gostava muito de dançar e frequentou durante muitos anos os bailes da terceira idade, principalmente no Sesc. Ele era solteiro e morava sozinho.

Sempre alegre e de bem com a vida, viveu de maneira que, quando partiu, deixou marcas profundas aos que tiveram o privilegio de fazer parte da sua vida. Construiu sua vida lutando a cada dia e extraindo dela o que ela tem de melhor: a simplicidade, a honestidade e a sinceridade. A amiga Ana Inês destaca que a dor de sua partida é inevitável.

Airton não abria mão de seus valores morais e religiosos, tendo sempre uma palavra de conforto e fé a quem precisasse. Seu corpo foi transladado para Caxias do Sul e sepultado no domingo no cemitério Municipal de Caxias do Sul.