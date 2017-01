Comunidade de Bento Gonçalves lamenta a morte de Francisco Andognini, o "Padre Chico"

Religião 20/01/2017 | 11h18 Atualizada em

Morreu na manhã desta sexta-feira, aos 86 anos, o padre Francisco Mario Andognini, mais conhecido na comunidade de Bento Gonçalves, onde atuava, como padre Chico. O religioso estava internado no Hospital da Unimed, em Caxias do Sul, por conta de um câncer.

O velório irá ocorrer na Paróquia Santo Antônio, no Centro de Bento Gonçalves, a partir da tarde desta sexta-feira. No sábado, às 10 horas, será celebrada a missa de encomendação. Após, o corpo será cremado em Caxias do Sul.

Natural de Antônio Prado, Andognini foi ordenado padre em 1954. Ao longo da trajetória religiosa, atuou em diversas paróquias da Diocese de Caxias do Sul, tanto em Bento quanto em Caxias. A última delas foi a Paróquia São Roque, em Bento, onde também permaneceu por mais tempo, de 1968 a 1990.